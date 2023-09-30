Топ-10 оригинальных подарков для любимого педагога в День учителя 5 октября 2023 года Анастасия5 октября 2023 года, как всегда, нашей цивилизации дарит возможность отдать должное тем, кто формирует знания и направляет наши умы к светлому будущему.