Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Россия якобы предпринимала попытки вмешаться в референдум по брекситу с использованием социальных сетей и телевещания, в частности телеканала RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков связал сло...
- Песков связал сло...
- Politico: Каллас ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым