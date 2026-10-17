Общественный транспорт давно перестал быть просто средством передвижения. Сегодня он играет роль, в том числе лакмусовой бумажки, индикатора состояния общественного договора и уважения к закону.
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Знание языка, истории и культуры, служба в армии или альтернативная служба, высокая проф. квалификация (наличие приглашения с обязательной ответственностью приглашающей стороны), получение гражданства и возможность приглашения семьи, только после 5 летнего испытательного срока и по совокупности наличия положительный оценок и наличия обязательных характеристик с мест работы.
Всю мигрантскую мразоту гнать пинками из России! Чемодан-вокзал-кишлак! Долой мигрантскую мразь! Россия без мигрантов!
Как-то показали контролеров с росгвардейцами с автоматами, проверяющих безбилетников. Это надо же такому быть, чтобы солдаты с автоматами охраняли контролеров, это все от вседозволенности мигрантам, которых пестует наша власть. И это в России!
ЛЮБОЙ, повторяю ЛЮБОЙ косяк мигранта ( мигрантки ) - это повод для депорта .
Почему до сих пор нет запрета мигрантам из СА и Закавказья работать в такси и на общественном транспорте? Особенно страшно с ними ездить после случаев с голубыми автобусами в Санкт-Петербурге , где водители-мигранты своими действиями погубили жителей .Это все очень похоже на автомобильный джихад. Да и сейчас такие водители ведя автобус постоянно разговаривают по телефону и видеосвязи со своими родственниками .О какой безопасности на городском транспорте может идти речь?
А лоббистам этих ржавым еще нужно этих зверей "выписать" из засразии и закавказья , как же наста3,14здила эта ржавая орда, да еще этим зверям дают право нападать не только на коренных жителей России на контролеров и даже на полицию, и НАША ДОБЛЕСТНАЯ ГОСДУМА, ДА И ПРАВИТЕЛЬСТВО В ТОМ ЧИСЛЕ МВД ДАЖЕ ПРАВО НЕЙТРАЛИЗОВЫВАТЬ этих мразей не могут! С чего бы это? Ржавые ОПГ знают кому занести?