Ещё недавно встреча с волком казалась чем-то из охотничьих рассказов. Теперь серых хищников снимают камеры наблюдения во дворах жилых домов, их замечают на дорогах, а жители российских регионов всё чаще боятся выпускать домашних животных на улицу.