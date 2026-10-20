Ещё недавно встреча с волком казалась чем-то из охотничьих рассказов. Теперь серых хищников снимают камеры наблюдения во дворах жилых домов, их замечают на дорогах, а жители российских регионов всё чаще боятся выпускать домашних животных на улицу.
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