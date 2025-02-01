«Шансы поехать на Олимпиаду минимальные»

В российском биатлоне прошла большая часть сезона. За это время серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине в эстафете Ирина Казакевич выиграла три медали: две бронзы на декабрьских этапах Кубка России в смешанной эстафете Ханты-Мансийске и гонке преследования в Ижевске, а также серебро в спринте на январском этапе Кубка Содружества в Дёмино.