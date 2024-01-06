В Москве испытали светофор с системой распознавания лиц пешеходов

В Москве провели испытания светофора, оснащенного системой фиксации лиц пешеходов-нарушителей. Об этом написал в своей статье, опубликованной в журнале «Безопасность дорожного движения» начальник управления ГИБДД Москвы Александр Быков.
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