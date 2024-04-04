Наука крупным планом. Химия будущего

В России продолжается десятилетие науки и технологий, включающее в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, направленных на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
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