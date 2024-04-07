FRONT MISSION 2: Remake появится на консолях PlayStation, Xbox и PC уже в конце этого месяца Изда...

FRONT MISSION 2: Remake появится на консолях PlayStation, Xbox и PC уже в конце этого месяцаИздатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident объявили о том, что релиз FRONT MISSION 2: Remake для PS, Xbox и PC состоится в конце апреляЧитать дальше → источник.
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