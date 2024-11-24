НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

5 подписчиков

Между Москвой и Петербургом запустят частые самолеты-шаттлы

Между Москвой и Петербургом запустят частые самолеты-шаттлы

В этом году произошло сразу два важных события, которые могут заинтересовать всех, кто регулярно путешествует между российскими столицами: Первое — анонс очередной попытки строительства высокоскоростной магистрали, Второй — обещание в следующем году связать столичные аэропорты регулярным «шаттловым» авиасообщением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх