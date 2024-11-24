Между Москвой и Петербургом запустят частые самолеты-шаттлы

В этом году произошло сразу два важных события, которые могут заинтересовать всех, кто регулярно путешествует между российскими столицами: Первое — анонс очередной попытки строительства высокоскоростной магистрали, Второй — обещание в следующем году связать столичные аэропорты регулярным «шаттловым» авиасообщением.