Иван Ургант опубликовал новое фото с падчерицей Эрикой Кикнадзе

Иван Ургант поделился в инстаграме* новым фото с 24-летней падчерицей Эрикой Кикнадзе. Старшая дочь супруги ведущего Натальи прилетела в Москву, о чём Ургант рассказал, подписав снимок: "Здрасьте, приехали!".
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