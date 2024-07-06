Вы вместе уже несколько лет, а мужчина все не спешит жениться.

﻿﻿Если вы хотите изменить свои отношения с партнером, сделайте что-нибудь неожиданное. Предположим, вы хотите побыть в одиночестве и расслабиться, тогда… летите в Китай на несколько недель! Или пирамиды Теотиуакана, Мексика.