Вы вместе уже несколько лет, а мужчина все не спешит жениться.

Если вы хотите изменить свои отношения с партнером, сделайте что-нибудь неожиданное. Предположим, вы хотите побыть в одиночестве и расслабиться, тогда… летите в Китай на несколько недель! Или пирамиды Теотиуакана, Мексика.
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