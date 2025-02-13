Креативные признания в любви для всех знаков Зодиака Ваше сердце бьётся трепетной птицей в груди, вы путаетесь в словах от волнения, а в животе танцуют бабочки? Этот головокружительный вихрь чувств знаком каждому, кто хоть раз влюблялся по-настоящему.