«Ощущение пронизывающего холода я чувствую и сейчас»

Блокадница Диана Медведева в годы блокады Ленинграда была маленькой девочкой. Недавно женщина умерла, но ее рассказ о годах жизни в осажденном городе ранее записал супруг, заместитель председателя Всегерманского совета ветеранов Евгений Карчемник.
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