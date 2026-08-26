Телескоп Roman доставлен в ангар SpaceX перед стыковкой с Falcon Heavy

NASA сообщило о важном этапе подготовки космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман к запуску. Аппарат в защитном обтекателе доставлен из опасного производственного комплекса в ангар SpaceX на стартовом комплексе 39A Космического центра имени Кеннеди.