Телескоп Roman доставлен в ангар SpaceX перед стыковкой с Falcon Heavy

NASA сообщило о важном этапе подготовки космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман к запуску. Аппарат в защитном обтекателе доставлен из опасного производственного комплекса в ангар SpaceX на стартовом комплексе 39A Космического центра имени Кеннеди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии