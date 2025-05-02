Тренер Дюбуа – Усику: «Тебе нужно вручить «Оскар». Ты обманул рефери и весь боксерский мир»

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023. В пятом раунде Усик оказался на настиле после удара ниже пояса – команда Дюбуа уверена, что удар был легальным.
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