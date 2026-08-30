Business Insider: скрывать американское присутствие на Тайване уже невозможно

США могут оказывать Тайваню куда более существенную военную помощь, нежели объявляется открыто, пишет ресурс Business Insider.
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