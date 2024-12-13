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Минобрнауки выразило соболезнования родным погибшего главы департамента Чурилова

Минобрнауки выразило соболезнования родным погибшего главы департамента Чурилова

Министерство образования и науки выразило соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Олега Чурилова, погибшего накануне в ДТП в Москве.

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