«Мы воюем», — глава МИД Германии назвала вещи своими именами

«Мы воюем»: глава МИД ФРГ Анналена Бербок наконец назвала вещи своими именами. «Wir sind in einem Krieg» — даже не зная немецкого, можно ощутить толчок генетической памяти, отдалённо расслышать чеканный шаг немецких сапог и учуять гарь горящих сёл.