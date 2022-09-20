Русская весна

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«Мы воюем», — глава МИД Германии назвала вещи своими именами

«Мы воюем», — глава МИД Германии назвала вещи своими именами

«Мы воюем»: глава МИД ФРГ Анналена Бербок наконец назвала вещи своими именами. «Wir sind in einem Krieg» — даже не зная немецкого, можно ощутить толчок генетической памяти, отдалённо расслышать чеканный шаг немецких сапог и учуять гарь горящих сёл.

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