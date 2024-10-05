«Автостат»: в России за год снизилась средняя цена подержанной машины

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», в августе 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России составила 1,48 млн рублей, что на 3,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
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