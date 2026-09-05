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Дасаев заявил, что футболисты «Спартака» должны играть на уровне театральных артистов

Дасаев заявил, что футболисты «Спартака» должны играть на уровне театральных артистов

Двукратный чемпион СССР, серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр, лучший вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев заявил, что футболисты «Спартака» должны играть на уровне театральных артистов.

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