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Медведев о том, что играл с Циципасом на пустом стадионе: «Ролан Гаррос» предпочел Amazon людям на трибунах. Но почему тогда призовые снизились?»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что они со Стефаносом Циципасом проводили четвертьфинал «Ролан Гаррос» (6:3, 7:6, 7:5 в пользу грека) вечерним матчем без зрителей на трибунах.

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