«Ядерная сделка»: Тегеран и Вашингтон пытаются договориться

Четвертый раунд переговоров между представителями Ирана и США начался 11 мая после того, как иранская делегация прибыла в Маскат, где министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.
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