Купить «Гранту» за 300 тысяч? Нет проблем, если ты эфиоп

АвтоВАЗ: «Думай о Родине!» — это не про нас Иван Рыбин Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press «Жигули» будут продавать в Эфиопии, Иране, Таджикистане, наверное, даже в Гондурасе — руководство «АвтоВАЗ» намерено в полтора раза увеличить экспортную программу.