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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс о том, с кем из игроков НБА хотел бы сыграть 1 на 1: «Леброн Джеймс»

Журналист: Если бы ты мог вызвать любого игрока НБА 1 на 1, кто бы это был? Бронни: Кого бы я вызвал? Хороший вопрос.

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