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ИА Регнум

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ВС России в котле под Харьковом продолжают уничтожать формирования ВСУ

В кольце окружения продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Грачёвка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области.

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