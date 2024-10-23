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Закон и Порядок

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День гнева

День гнева

Ростислав Ищенко *** Когда-то давным-давно не то чтобы в Тридевятом царстве, но в стране, какой уж нет, один поэт (а теперь иноагент) писал неплохие стихи.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Вы внимательней прочтите автора, - &quot; калеки&quot;...пенсионеры...беднота... отвоеванных нами территорий  будут неисчислимой бедой для бюджета России по их социальному обеспечению и защите -  мы же гуманное государство !..  Или вы предлагаете доставшееся России там население расстрелять, а земли и отвоеванные города опустошить и...  Статья сложна в анализах, но тревоги имеют место .
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8 час.
Вячеслав Багров
Так или иначе,но восстанавливать и вновь осваивать территории Причерноморья нам  уже приходилось ,начиная со времён  &quot;Дикого поля&quot; и Крымского ханства и, по историческим меркам совсем еще недавно,после победы в Отечественной  войне, мы получили руины разрушенных городов и взорванных электростанций,но восстановили всё в кратчайшее время! Сдюжим и в этот раз,надеюсь! Главное это единство власти и народа,будет оно,будет и всё остальное! Дело за властью!
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4 час.
Александр Хироников
Я тоже не понял. Ищенко что? За прекращение войны с дураками? Никто и не говорит, что всё идеально. Но всё равно лучше, чем под американским забором милостыню просить.
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4 час.

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