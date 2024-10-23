День гнева

Анфиса Иванова Вы внимательней прочтите автора, - " калеки"...пенсионеры...беднота... отвоеванных нами территорий будут неисчислимой бедой для бюджета России по их социальному обеспечению и защите - мы же гуманное государство !.. Или вы предлагаете доставшееся России там население расстрелять, а земли и отвоеванные города опустошить и... Статья сложна в анализах, но тревоги имеют место .

Вячеслав Багров Так или иначе,но восстанавливать и вновь осваивать территории Причерноморья нам уже приходилось ,начиная со времён "Дикого поля" и Крымского ханства и, по историческим меркам совсем еще недавно,после победы в Отечественной войне, мы получили руины разрушенных городов и взорванных электростанций,но восстановили всё в кратчайшее время! Сдюжим и в этот раз,надеюсь! Главное это единство власти и народа,будет оно,будет и всё остальное! Дело за властью!