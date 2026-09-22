hh.ru сообщил о росте зарплат на 47% в разъездных вакансиях 2026 года

В 2026 году зарплаты на разъездных позициях hh.ru в России возросли до 131,9 тыс. руб., что на 47% выше офисных ставок.
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