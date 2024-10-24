Мошенники стали разводить россиян от имени страховых компаний. 😡😡😡 Они убеждают жертв заменить полис ОМС, предлагают записаться в «электронную очередь» и помочь обновить данные на Госуслугах.
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Мошенники стали разводить россиян от имени страховых компаний. 😡😡😡 Они убеждают жертв заменить полис ОМС, предлагают записаться в «электронную очередь» и помочь обновить данные на Госуслугах.