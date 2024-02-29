Депутат Маликов: в послании Путин обозначил главные постулаты развития бизнеса в РФ

РИАМО - 29 фев. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были обозначены главные постулаты для развития российского бизнеса, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии