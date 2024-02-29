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Депутат Маликов: в послании Путин обозначил главные постулаты развития бизнеса в РФ

Депутат Маликов: в послании Путин обозначил главные постулаты развития бизнеса в РФ

РИАМО - 29 фев. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были обозначены главные постулаты для развития российского бизнеса, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

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