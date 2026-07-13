☕️Понедельник несет нам новые возможности, идеи и новости (ждем хороших, конечно), а праздников, смыслов и акцентов добавим уже сами.
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☕️Понедельник несет нам новые возможности, идеи и новости (ждем хороших, конечно), а праздников, смыслов и акцентов добавим уже сами.
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