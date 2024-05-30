«Налоговый кешбэк»: сколько денег вернут российским семьям с детьми

Новые нормы о ежегодном возврате 7% уплаченного налога на доход физических лиц для некоторых семей с двумя и более детьми, которые предлагается установить в рамках совершенствования налоговой системы РФ, начнут действовать с 1 января 2026 года.
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