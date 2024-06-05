В ДНР обнаружен схрон с оружием, заготовленным Украиной еще в 2014 году

По итогам оперативно-боевых мероприятий УФСБ РФ по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа под Артемовском был обнаружен схрон с оружием, сделанный украинскими правоохранителями для нацбатальонов еще в 2014 году.
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