Илон Маск намерен сократить расходы США на триллион долларов

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) и бизнесмен Илон Маск рассказал в эфире телеканала Fox News, что намерен сократить расходы американского правительства на один триллион долларов.
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