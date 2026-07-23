В посольстве Франции рассказали, какие визы чаще всего дают россиянам

Французское посольство в Москве чаще всего выдает россиянам краткосрочные шенгенские визы. Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии, уточнив, что это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях.
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