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Клиники Германии

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Treatment of nephrotic syndrome in Germany

Treatment of nephrotic syndrome in Germany

Лечение нефротического синдрома в Германии начинается с определения причины развития этой патологии: гнойные воспалительные процессы, бактериальные и паразитарные инфекции, пиелонефрит, новообразования и воспаление в почках и другие.

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