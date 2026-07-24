НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Шанхай» расторг контракт с Акользиным по соглашению сторон. Форвард набрал 9 очков за 40 матчей в прошлом сезоне

« Шанхай » объявил о расторжении договора с Павлом Акользиным по соглашению сторон. В прошлом сезоне 35-летний нападающий провел 40 матчей за клуб и набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 11» и 10:17 в среднем на льду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии