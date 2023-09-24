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Головин пошутил над Александром Соболевым в Доте: «Он такая дырка, такая вафля»

Головин пошутил над Александром Соболевым в Доте: «Он такая дырка, такая вафля»

Александр Головин подшутил над Александром Соболевым. Футболист «Монако» посмеялся над уровнем игры нападающего «Спартака» в Доту.

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