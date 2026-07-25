"Путин отреагировал на предложение Президента Казахстана Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО", – заявил Песков.
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"Путин отреагировал на предложение Президента Казахстана Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО", – заявил Песков.
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