Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Китай построил корабль для добычи «горючего льда» из-под океана

Все большее значение в добыче энергоресурсов начинает играть Китай. Буквально недавно страна построила и уже готовится начать использовать уникальное судно под названием «Mengxiang», что можно перевести на русский как «Мечта».

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