ГАИ Петрозаводска обращается к водителям перед Днем знаний

Инспектор по пропаганде дорожного движения обратился к родителям и водителям с предупреждением В первую неделю сентября в городе традиционно наступает транспортный хаос: дети возвращаются в школу после каникул.
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