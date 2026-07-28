Воронежские оперативники пресекли деятельность группы, подозреваемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области пресекли противоправную деятельность троих ранее судимых лиц, подозреваемых в покушении на сбыт партии наркотических веществ.
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