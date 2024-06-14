Политнавигатор Дипломатический скандал между Белоруссией и Арменией. Утром Ереван отозвал своего посла в Минске «для консультаций».
«Скоро бросится на Путина»: американский пудель Пашинян прыгнул на Батьку
Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Думается мне армяне все таки умные люди и скоро отпустят своего Пашиняна жить в США на постоянку-так как в самой республике -ему точно нет места !
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2 час.
ЗК
Зоя Келешиди
Кишка тонка бросится на Путина.
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1 час.
С
Серега
эта ара-шавка будет бросаться на всех, на кого будет ему команда "ФАС"-сороснëй! Это-шестëрка сороса!
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31 мин.
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