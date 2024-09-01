Работу КПП "Костешты-Стынка" на границе Молдавии и Румынии приостановят

Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Костешты-Стынка", который находится на маршруте из Кишинева в Бухарест, будет приостановлена в понедельник из-за проведения технических работ на плотине.
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