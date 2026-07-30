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Аргументы и Факты

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В США горит военный полигон, связанный с ядерными испытаниями и пришельцами

В США горит военный полигон, связанный с ядерными испытаниями и пришельцами

Масштабный лесной пожар площадью около 5,2 тысячи гектаров охватил территорию военного учебно-испытательного полигона на севере штата Невада, сообщает Бюро по управлению государственными и общественными землями Соединённых Штатов.

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