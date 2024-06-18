Третье поколение популярного кроссовера Mazda CX-5 хотят сделать роторным гибридом

Популярный кроссовер Mazda CX-5 продается в актуальном, втором по счету поколении с 2017 года. Действующая генерация успела пережить рестайлинг и несколько мелких обновлений, но глобальная модернизация машины произойдет в ближайшие годы.
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