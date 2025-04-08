🗓 8 апреля 1944 года — День освобождения Армянска от немецко-фашистских захватчиков Армянск стал первым освобождённым городом в Крыму.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🗓 8 апреля 1944 года — День освобождения Армянска от немецко-фашистских захватчиков Армянск стал первым освобождённым городом в Крыму.