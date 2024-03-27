Интересная жизнь с Vera Star Никогда такого не было и вот опять. До Хельсинки наконец дошло, что такие меры, как закрытие границ и высокий забор, несут кучу проблем прежде всего самой Финляндии, в то время как для России они абсолютно безболезненны.
"На дорогах стоит гробовая тишина": Финляндия наконец поняла чем чреваты игры с Россией, но уже слишком поздно.
Комментарии
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Юрий Золотарев
Вот уж кого ни в грамм не жалко, так это фиников! Такая же погань, как недавно еще "наши" при(е)балты! Та же предательская СРАНЬ, не помнящая добра.
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8 час.
Владимир Елкин
Финны в своей массе всегда оставались фашистами! Желающие могут это подтвердить, посетив подземный командный бункер Маннергейма в Карелии. От прочитанного и увиденного там волосы встают дыбом!
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7 час.
Людмила Лиханова
У них цены другие соответствуют зарплатам и соцвыплатам. Так что 900 евро это очень даже немного. Особенно если за услуги уходит 500 евро а то и больше.
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3 час.
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