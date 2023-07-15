СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева

Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую подборку материалов о преступлениях ВСУ, сообщила пресс-служба совета в телеграм-канале.
Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую подборку материалов о преступлениях ВСУ, сообщила пресс-служба совета в телеграм-канале.
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