Русская весна

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СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева

СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева

Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую подборку материалов о преступлениях ВСУ, сообщила пресс-служба совета в телеграм-канале.

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