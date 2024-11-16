Зима ударит Европу по карману: цена газа может вырасти почти на треть Татьяна АрестоваЦены на газ в Европе демонстрируют заметный рост, с начала зимнего сезона увеличившись до отметки более 500 долларов за 1 000 кубометров.
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