Учителя в Нидерландах хотят расширить запрет на смартфоны в школах

Большинство учителей средних школ в Нидерландах считает, что запрет смартфонов в классе привел к большему спокойствию и концентрации учеников, и более половины из них хотят расширить распоряжение, чтобы запретить телефоны в школе вообще, пишет 23 июня издание NL Times.