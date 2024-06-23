Учителя в Нидерландах хотят расширить запрет на смартфоны в школах

Большинство учителей средних школ в Нидерландах считает, что запрет смартфонов в классе привел к большему спокойствию и концентрации учеников, и более половины из них хотят расширить распоряжение, чтобы запретить телефоны в школе вообще, пишет 23 июня издание NL Times.
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